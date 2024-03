Groził nożem. Chciał wyrównać rachunki "za stare czasy"

Do zdarzenia doszło w Centrum Integracji Społecznej w Świdniku. Gdy do budynku wszedł 59-latek wewnątrz zauważył dawno nie widzianego znajomego. Nie ucieszył się jednak na jego widok. Szybko przypomniał sobie historię, która ich poróżniła. Postanowił wyrównać rachunki. Z kieszeni wyjął nóż i ruszył w stronę kolegi krzycząc, że go zabije. Ostatecznie skończyło się na groźbach.

Świadkowie zdarzenia zdołali uspokoić 59-latka i wezwać na miejsce policję. Skierowany do ośrodka patrol wylegitymował agresora i zbadał jego trzeźwość. Okazało się, że przed całym zajściem pił alkohol. Policjantom wyjaśnił że zdenerował się na widok znajomego z uwagi na "stare czasy".

59-latek został zatrzymany, a natępnie usłyszał zarzut kierowania gróźb karalnych, za co kodeks przewiduje do 3 lat pozbawienia wolności. Mężczyzna decyzją sądu został tymczasowo aresztowany na trzy miesiące.