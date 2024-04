Kandydatka na burmistrza podsumowała kampanię

Były wicepremier przyjechał do Lublina, by poprzeć w wyborach kandydatów Zjednoczonej Prawicy

Na finiszu kampanii wyborczej Mariusz Błaszczak, były wicepremier i minister obrony narodowej, obecnie przewodniczący Klubu Parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości przyjechał do Lublina, by poprzeć w nadchodzących wyborach samorządowych kandydatów Zjednoczonej Prawicy. – Lublin to bardzo ważne miasto na mapie Rzeczypospolitej. To miasto pełne ludzi ambitnych – rozpoczął swoje wystąpienie podczas konferencji prasowej na placu Litewskim.