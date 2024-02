Koalicja 15 Października chce odbić Świdnik z rąk PiS. Ma kandydatkę na burmistrza

O tym, że "Koalicja 15 Października" niezwykle prestiżowo podchodzi do walki o fotel burmistrza Świdnika niech świadczy fakt, że na dzisiejszej konferencji, która rozpocznie się o godzinie 11 w Miejskim Ośrodku Kultury w Świdniku pojawią się minister Krzysztof Hetman, szef Polskiego Stronnictwa Ludowego w Lubelskiem, wiceministra edukacji Joanna Mucha z Polska 2050 Szymona Hołowni, a także partyjni koledzy posłanki, obecny senator Jacek Trela i były Jacek Bury, przewodniczący regionu w Polska 2050. Koalicję Obywatelską reprezentować będzie poseł Krzysztof Bojarski.

Kandydatką na burmistrza Świdnika, którą zaprezentuje KKW "Koalicja 15 Października” będzie Edyta Lipniowiecka, od 10 laty radna, najpierw w mieście, a obecnie w powiecie. Jest pierwszą kobietą, która zdecydowała się kandydować na ten urząd i jednocześnie pierwszą kandydatką, która reprezentuje komitet, w którym znaleźli się przedstawiciele dotychczasowej opozycji w mieście i w powiecie z ugrupowań: lokalnego Świdnik Wspólna Sprawa, Koalicji Obywatelskiej, Polskiego Stronnictwa Ludowego oraz Polski 2050 Szymona Hołowni.

– To pokazuje, że dialog jest możliwy i może się skończy sukcesem. I taką misję chcę realizować w Świdniku. Łączyć, a nie dzielić. Słuchać potrzeb każdego mieszkańca. Tak nie było do tej pory i czas to zmienić – Edyta Lipniowiecka mówi w rozmowie z Dziennikiem Wschodnim.