Kup znicz za dowolną kwotę i wesprzyj świdnickich harcerzy

Stoiska znajdują się w dwóch miejscach: przy tylnym parkingu oraz w pobliżu głównego wejścia. Będą czynne do niedzieli (3 listopada), w godz. 7- 20.

W przeciwieństwie do innych sprzedawców zniczy, harcerze nie ustalają ceny - osoby chcące zakupić znicz mogą to zrobić za dobrowolną darowiznę, płacąc gotówką lub przy pomocy karty płatniczej - informuje Związek Drużyn w Świdniku.

Niesprzedane znicze trafią na puste groby lub do Zniczodzielni na terenie cmentarza, a środki ze zbiórki zostaną przeznaczone na dofinansowanie zimowego wyjazdu w ramach ferii zimowych.

- Dzieci się integrują, mają szansę na przeżycie nowych przygód, zawieranie przyjaźni czy naukę nowych umiejętności - dodaje ZD

„Akcja znicz” stanowi również wyraz patriotyzmu i postawy obywatelskiej, co jest jednym z kluczowych celów ZHP. To także okazja do rozwoju umiejętności ekonomicznych u młodzieży.