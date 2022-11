Lubelskie. Kolejne oszustwo "na link". 31-latka straciła blisko tysiąc złotych

– Do komendy zgłosiła się kobieta, która zrelacjonowała, że wystawiła na sprzedaż płaszcz i otrzymała link, który odesłał ją do formularza, gdzie podała dane logowania do swojej bankowości elektronicznej, a następnie wpisała kody autoryzacyjne, które otrzymała SMS-em – opisuje starszy aspirant Elwira Domaradzka z Komendy Powiatowej Policji w Świdniku. – Tym sposobem 31-latka straciła blisko 1000 złotych.

Policjanci przestrzegają przez takimi działaniami. – Oszuści wysyłają linki, poprzez które to pokrzywdzeni mają potwierdzić dane do przelewu środków na konto. Są to linki do fałszywych stron bankowości internetowej. Logując się na tych stronach, pokrzywdzeni tracą dostęp do konta, przekazując jednocześnie przestępcom wszystkie swoje dane – przestrzega Domaradzka.

Jak uniknąć oszustwa?

Policja radzi. Po pierwsze: Nie klikaj w przesłane w wiadomości linki do płatności i czytaj uważnie SMS-y autoryzacyjne. Po drugie: Zapoznaj się z regulaminem portalu ogłoszeniowego i zwracaj uwagę jak prawidłowo dokonać transakcji. Jeżeli niefortunnie staniesz się ofiarą przestępstwa, niezwłocznie skontaktuj się telefonicznie z swoim bankiem aby zablokować dostęp do rachunku lub karty bankomatowej.