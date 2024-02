Młodzież odwiedziła Straż Miejską w Świdniku

Młodzież podczas spotkania mogła posłuchać o pracy funkcjonariusza Straży Miejskiej, zobaczyć jak monitorowane jest ich miasto, a także wysłuchać rad komendanta Straży Miejskiej w Świdniku Janusza Wójtowicza, dotyczących zagrożeń czy niepożądanych zachowań, które mogą mieć skutki w życiu dorosłym.

- Spotykamy się z dziećmi od przedszkola do klas podstawowych, na tych spotkaniach mówimy o zagrożeniach, o tym jak wygląda monitoring miejski, jakie mogą ich spotykać nieprzyjemności jak naruszą prawo. Takie ostrzeżenia powodują, że młodzież inaczej się zachowuje, ma inną świadomość. Muszą wiedzieć, że jeśli ktoś narozrabia i jest to udokumentowane, a to może to przekreślić jego dalszą karierę zawodową w takich zawodach jak prokurator, sędzia czy policjant - mówił Janusz Wójtowicz, komendant Straży Miejskiej w Świdniku.I dodał:- Mówimy także o sprawach ekologii, zabezpieczaniu imprez, czyli wszystkich interesujących dzieci tematach.

- Było fajnie, zwłaszcza w pomieszczeniu z monitoringiem miejskim. To też takie ostrzeżenie dla nas, by myśleć co i gdzie się robi - mówił Maciek.

W Straży Miejskiej W Świdniku pracuje 13 funkcjonariuszy, którzy strzegą porządku i służą pomocą mieszkańcom. Miasto Świdnik jest objęte monitoringiem 170 kamer. Strażnicy posiadają do dyspozycji pojazdy eklektyczne wyposażone w laboratoria mobilne, które na bieżąco sprawdzają stan powietrza w mieście.