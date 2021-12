Nowi lokatorzy wprowadzili się do czynszówek w Świdniku. Ale mają pewne zastrzeżenia

– Przeprowadziliśmy się 13 października. Bardzo dobrze się mieszka, choć mieliśmy w mieszkaniu trochę usterek, ale panowie szybko się z nimi uporali – przyznaje pani Ewa. To, do czego ma zastrzeżenia, to wysokość czynszu. – Jest bardzo wysoki. Czysz za 52-metrowe mieszkanie wynosi bez dopłat 1,6 tys. zł. My mamy dopłatę 230 zł, więc czynsz jest nieco niższy, ale do tego trzeba doliczyć jeszcze inne koszty związane z użytkowaniem mieszkania. A przecież program Mieszkanie Plus był adresowany dla tych, których nie stać na kredyt.

– Wprowadziliśmy się dopiero cztery dni temu, nie wszystko już rozpakowaliśmy. Mamy też jeszcze rzeczy do zabrania z poprzedniego mieszkania – mówi pani Jolanta, która do Świdnika przeprowadziła się z Lublina. – Nowi sąsiedzi są bardzo życzliwi i pomocni. W bloku jest czysto i spokojnie. Jesteśmy zadowoleni. Oby było tak dalej.

Klucze do mieszkań odebrały już 92 rodziny.

– Osiedle w Świdniku cieszyło się bardzo dużym zainteresowaniem rodzin podczas naboru uruchomionego w marcu 2021 roku. W czasie jego trwania wpłynęło 1035 wniosków na 108 mieszkań, co przełożyło się rekordowe 9,5 aplikacji na jeden lokal – podlicza Ewa Syta, dyrektor biura prasowego realizującej program Mieszkanie Plus spółki PFR Nieruchomości. – Rekrutacja przebiegała dwuetapowo i polegała na przyznaniu punktów za spełnianie kryteriów społecznych oraz na zweryfikowaniu zdolności czynszowej przyszłych najemców. Pierwsze umowy najmu podpisano już we wrześniu. Dla wielu najemców jest to alternatywa dla zaciągania kredytu hipotecznego.

– Ogromnie mnie cieszy tak duże zainteresowanie mieszkaniami, które powstały w Świdniku. To najlepiej pokazuje jak potrzebna jest nasza oferta dająca dobry standard, czynsz z dopłatą oraz stabilną, bezpieczną umowę – zaznacza Wojciech Caruk, prezes spółki PFR Nieruchomości. – Zamierzamy rozwijać naszą działalność na Lubelszczyźnie. Będzie to kolejne niemal sto mieszkań, które budujemy w Zamościu oraz duży projekt na prawie 400 lokali w Lublinie, który dziś jest w projektowaniu.

W Świdniku, w dwóch czterokondygnacyjnych blokach przy ul. Gen. S. Roweckiego „Grota” jest 108 mieszkań: od kawalerek po mieszkania czteropokojowe.

– Ich średni metraż wynosi około 50 mkw. Wszystkie mieszkania były oferowane w standardzie podstawowym: z pomalowanymi ścianami, panelami podłogowymi, białym montażem, glazurą i terakotą w łazienkach i częściach kuchennych. Oznacza to, że najemcy musieli jedynie urządzić kuchnię i wnieść do mieszkania meble – dodaje Ewa Syta.

Blokami wybudowanymi w ramach programu Mieszkanie Plus od września zarządza Przedsiębiorstwo Komunalne Pegimek w Świdniku.

– Wykonujemy wszystkie zadania zgodnie z podpisaną umową – dbamy o porządek, zieleń i odśnieżanie – mówi Jerzy Irsak, prezes Pegimeku. – Pomagamy też przy wprowadzaniu się mieszkańców. Koordynujemy też z wykonawcą usuwanie usterek, które zgłaszają lokatorzy. Mamy sporo pracy, jak to przy tego typu nowych inwestycjach.

– Dbam o to by było czysto. Na razie jest to nieco utrudnione do cały czas trwają jeszcze przeprowadzki, więc trzeba sprzątać częściej. Ale wszystko jest do zrobienia – przyznaje Bożena Śmiałkowska ze spółki Pegimek. – Lokatorzy są bardzo sympatyczni. Mam nadzieję, że są zadowoleni z mojej pracy.

Mieszkania przy ul. Gen. S. Roweckiego „Grota” powstały w ramach współpracy samorządu Świdnika i spółki PFR Nieruchomości (odpowiadającej za realizację inwestycji w ramach rynkowej części rządowego programu mieszkaniowego). W Polsce wybudowano 2,4 tysiąca mieszkań (poza Świdnikiem także m.in. w Katowicach i Jarocinie), a kolejne 2,3 tysiąca jest w budowie.