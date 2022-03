Hulajnogi na minuty wróciły do Świdnika

2021 rok był rokiem pilotażowym jeśli chodzi o funkcjonowanie wypożyczalni hulajnóg elektrycznych w naszym mieście. Odbyło się to przy współudziale miasta – mówi Marcin Dmowski, zastępca burmistrza Świdnika ds. inwestycji i rozwoju. – Statystyki potwierdzają, że pomysł się spodobał, że mieszkańcy miasta chętnie wybierają ten sposób lokomocji. W ciągu 5 miesięcy kiedy można było korzystać z hulajnóg w Świdniku stale rosła liczba wypożyczeń. W szczycie miesięczna liczba wypożyczeń doszła nawet do 14 tysięcy.

Hulajnogi Bolta w 2021 r. można było wypożyczać od czerwca.

– Z naszych obserwacji wynika, że większość przejazdów w Świdniku odbywa się od poniedziałku do piątku – podsumowywał ubiegłoroczny sezon przedstawiciel firmy wypożyczającej jednoślady.

Hulajnogi były najczęściej wypożyczane w godz. od 17 do 21, a średnio przejechana odległość w tygodniu wyniosła ok. 1 km. W weekendy do 2 km.

Po zimowej przerwie zielone hulajnogi wróciły już na ulice Świdnika. – Jest ich więcej niż w ubiegłym roku, kiedy było ich najpierw 30, a później 40. Teraz ta liczba wzrosła do 60 – podaje Marcin Dmowski.

Zwiększył się też obszar dostępności jednośladów. – Dołączył Adamopol czyli osiedle domów jednorodzinnych z głównymi jego ulicami – mówi zastępca burmistrza, który zachęca mieszkańców Świdnika aby logowali się w domach. – Wtedy system powinien zwiększać teren objęty aplikacją – przewiduje.

Jeden z interneutów, który skomentował wpis zastępcy burmistrza w mediach społecznościowych, w sprawie wypożyczalni hulajnóg, zwraca uwagę użytkownikom tych elektrycznych jednośladów, „że jak zakończą jazdę to niech tak zaparkują, żeby nie blokować ruchu pieszego”. I podaje przykład, że w środę „przy Krańcowej ktoś postawił ją w poprzek chodnika”.