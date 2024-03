Robią nową ścieżkę dla rowerzystów. Będą kolejne

Świdnik chce uszczęśliwić cyklistów rozbudowując poprawiając kolejne fragmenty ścieżek. Pod koniec ubiegłego roku długość ciągów rowerowych wynosiła 19,9 km, a na ten moment jest to już około 31,9 km. Nowa nawierzchnia ścieżki przy ul. Wojska Polskiego będzie wykonana z mieszanki bitumicznej zamiast kostki.

– Świdnik świetnie nadaje się do organizowania komunikacji rowerowej. Mają na to wpływ jego kompaktowa i w zasadzie płaska powierzchnia oraz zwarta zabudowa. Nie ma przeszkód w postaci przepływających przez środek miasta rzek, torów kolejowych czy obecności jezior. W zasadzie można powiedzieć, że szkielet komunikacji rowerowej mamy już gotowy i wygląda on naprawdę solidnie. W najbliższym czasie zainicjujemy kolejny etap, czyli uzupełnianie braków. Będzie on polegał, między innymi, na połączeniu miejskiej sieci rowerowej z systemem Lublina – wspomina dla portalu Świdnik Wysokich Lotów Marcin Dmowski, zastępca burmistrza.