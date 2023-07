Robotnicy z Rumunii okantowali starszego pana

W czerwcu obywatele Rumunii pracowali u 76-letniego mieszkańca Piask. 3 mężczyzn w wieku 18, 30 i 37 lat wymieniało u niego rynny.

– A następnie przy rozliczeniu wykonanych prac, wzięli więcej niż usługa wynosiła i odjechali. Gdy właściciel koperty z pieniędzmi zauważył, że zniknęło u niego 9. zł, złożył zawiadomienie w tej sprawie - mówi komisarz Magdalena Szczepanowska ze świdnickiej komendy.

Policjanci dotarli do mężczyzn. - W trakcie przesłuchania przyznali się do winy. Przeprosili za zaistniałą sytuację i oddali pieniądze tytułem naprawienia wyrządzonej szkody. Zabezpieczono od nich łącznie pieniądze w kwocie ponad 15 tysięcy złotych- zaznacza Szczepanowska. Teraz sprawa trafi do sądu karnego, który zdecyduje o ich dalszym losie.