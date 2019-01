S17 z Piask do Hrebennego. 10 firm jest zainteresowanych opracowaniem dokumentacji

Chodzi o trasę łącznej długości ok. 120 km. Tak długi odcinek podzielono na trzy części. Pierwsza dotyczy trzech odcinków realizacyjnych o łącznej długości ok. 44 km: węzeł Piaski Wschód – w. Łopiennik (ok. 15,9 km), w. Krasnystaw Północ – w. Izbica (ok. 17,8 km) oraz w. Izbica – w. Zamość Sitaniec (ok. 10,3 km). Na tę część wpłynęło dziewięć ofert, o wartości od ok. 7 do ok. 12,2 mln zł (wartość kosztorysowa 10,7 mln zł).

Druga część obejmuje cztery odcinki realizacyjne (ok. 54,2 km): w. Zamość Wschód – w. Zamość Południe (ok. 12,2 km), w. Zamość Południe – Tomaszów Lubelski (początek obw. ok. 18 km), obwodnica Tomaszowa Lubelskiego (dobudowa drugiej jezdni ok. 6,7 km) oraz Tomaszów Lubelski – Hrebenne (ok. 17,3 km). Wpłynęło osiem ofert o wartości od ok. 8,2 do ok. 13,9 mln zł (wartość kosztorysowa ok. 12,3 mln zł) .

– Dla obu części wykonawcy będą opracowywać koncepcję programową, czyli dokumentację pokazującą bardziej szczegółowe rozwiązania z uwzględnieniem obsługi ruchu lokalnego – mówi Krzysztof Nalewajko, rzecznik prasowy GDDKiA w Lublinie.

Dla trzeciej części przetargu zadaniem wykonawcy będzie opracowanie studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowe z elementami koncepcji programowej. Dotyczy to odcinków pomiędzy węzłami Łopiennik i Krasnystaw Północ (ok. 9,8 km) oraz Zamość Sitaniec i Zamość Wschód (ok. 12 km). Wpłynęło siedem ofert o wartości od ok. 4,3 do ok. 12,9 mln zł (wartość kosztorysowa 5 mln zł).

W przypadku tych dwóch odcinków wykonawca dokumentacji przeanalizuje możliwe warianty przebiegu trasy przedstawiając je społeczeństwu. Po uzyskaniu decyzji środowiskowej na jeden z wariantów przeprowadzi jeszcze badania geologiczne terenu oraz wykona elementy koncepcji programowej.

Komisja przetargowa rozpoczęła sprawdzanie ofert. Umowy z wykonawcami planujemy podpisać w kwietniu.