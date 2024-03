Świdnicki Ośrodek Interwencji Kryzysowej już po przebudowie

Pod jednym adresem znajduje się Ośrodek Interwencji Kryzysowej, który jest Organizatorem Rodzinnej Pieczy Zastępczej, a także Powiatowy Ośrodek Wsparcia Stacja Świdnik II oraz Powiatowy Klub Samopomocy „Tor”. Przebudowa rozpoczęła się w ubiegłym roku, a w tym czasie instytucje musiały tymczasowo zmienić siedzibę. W środę oficjalnie wróciły do dawnego, lecz zmodernizowanego budynku.

- Ośrodek Interwencji Kryzysowej prowadzi miejsca całodobowego pobytu dla osób znajdujących się w kryzysie psychicznym w ramach tzw. hostelu terapeutycznego. Jest to pobyt do 3 miesięcy. Dotychczas mieliśmy tylko jedno pomieszczenie hotelowe, teraz mamy dwa pokoje i kuchnię. Obecnie, dzięki rozbudowie, przygotowaliśmy też infrastrukturę mieszkania chronionego i treningowego dla osób z niepełnosprawnościami i usamodzielniających się wychowanków rodzin zastępczych i placówek opiekuńczych. Jesteśmy w trakcie pozyskiwania środków na wyposażenie tych mieszkań. Złożyliśmy wniosek do ministerstwa, czekamy na jego rozpatrzenie, ale jesteśmy dobrej myśli. Zgodnie ze złożonym wnioskiem funkcjonowanie mieszkań chronionych powinniśmy rozpocząć 1 czerwca, także mam nadzieję, że nam się uda – mówiła dla portalu Świdnik Wysokich Lotów Małgorzata Mądry, kierownik OIK.

W zakres prac wchodziły m.in. przebudowa i modernizacja parteru budynku, dobudowanie nowego piętra, zamontowanie klimatyzacji, wykonanie instalacji fotowoltaicznej oraz zmiany instalacji np. wodno-kanalizacyjnych czy elektrycznych. Obiekt został dostosowany również do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, a teren wokół został utwardzony i zagospodarowany. Całość inwestycji kosztowała 4,1 mln złotych. Powiat otrzymał na ten projekt dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości ponad 3,5 mln złotych.