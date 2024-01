Świdnik z rekordowym wynikiem. A to jeszcze nie koniec

Powoli spływają wyniki ulicznych zbiórek podczas finału 32. edycji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. W Świdniku w niedzielę (28 stycznia) ponad 100 wolontariuszy zebrało łącznie 112 303 zł. Jak deklarują, to więcej niż w zeszłym roku. Ale to jeszcze nie koniec. Na stronach internetowych ciągle trwają aukcje w których można wylicytować wystawione na aukcje przedmioty. Licytować można do 9 lutego.

Podczas finału w Miejskim Ośrodku Kultury odbywały sie koncerty i występy artystyczne. Wśród artystów znalazł się finalista The Voice of Poland, Konrad Baum.

Podczas finału można było podzielić się lekarstwem, którego nie da się wyprodukować w laboratorium - krwią. Podczas finałowej niedzieli oddano blisko 24 litry tego cennego płynu. Cząstką siebie podzieliło się 53 osoby.