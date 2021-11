Szpital w Świdniku w gronie 173 najlepszych w Polsce

– To podsumowanie tego co zostało rozpoczęte w 2017 r. czyli procesu akredytacji świdnickiego szpitala. Jesteśmy w czołówce, bo jedynie 173 szpitale w Polsce i 11 w województwie lubelskim uzyskało akredytację – podkreśla Łukasz Reszka, starosta świdnicki. Samorządowiec podczas czwartkowej konferencji prasowej podziękował dyrektorowi lecznicy i całemu zespołowi za pracę i wkład w rozwój szpitala.

– Jestem dumy, że mogę zaprezentować ten certyfikat otrzymany od ministra zdrowia, przyznany nam na okres 3 lat – cieszy się Jacek Kamiński, dyrektor SP ZOZ w Świdniku. – Spełnianie standardów akredytacyjnych to znaczy spełnianie procedur w zakresie bezpiecznej terapii leczenia zachowawczego i operacyjnego. To także kontrola zakażeń wewnątrzszpitalnych. To przestrzeganie praw pacjenta. To odpowiednia farmakoterapia. To także właściwa organizacja pracy. To również odpowiednie wyposażenie szpitala w sprzęt. Więc to jest cały szereg mierzalnych kryteriów wyznaczonych i określonych standardami akredytacyjnymi, które należało spełnić.

Akredytacje prowadzi Centrum Monitorowania Jakości w Krakowie. Rządowa agencja określa też standardy, które należy spełnić, aby otrzymać certyfikat.