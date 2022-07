– Główne atrakcje wydarzenia to spektakl Akrobatycznego Teatru Ekstremalnego „Ocelot” ze spektaklem „Sen nocy letniej” i Noc Światła z „Los Fuegos” (lightshow, bodypainting, fireshow), które zobaczymy na Placu Konstytucji 3 maja w godzinach nocnych. Orkiestra na dużym rowerze, Noc Horroru, kino plenerowe, koncert „Ukrainian Polish Jazz” w tężni solankowej, strefa chill z DJ’em, silent disco, pokaz mody przedwojennych polskich motocyklistek, folk potańcówka, strefa dla malucha, zajęcia ruchowe dla osób w każdym wieku to tylko niektóre z atrakcji zaplanowanych na tą jedną niezapomnianą noc – wylicza Monika Wójcik z Miejskiego Ośrodka Kultury w Świdniku. – Wiele działań tegorocznej „Świdnickiej Nocy Kultury” zostało zaplanowane w taki sposób, aby angażować mieszkańców miasta do wspólnego działania i uczestniczenia w kulturze – warsztaty, kolektywne tworzenie prac, robienie artystycznych zdjęć, uczestniczenie w animacjach, wspólnych tańcach czy tworzenie pamiątkowych instalacji, w których każdy może mieć swój udział.

Wydarzenia zaplanowano nie tylko na głównym placu miasta, ale też m.in. w Parku Avia (ul. Fabryczna 3), Zaułku Poetów (przy ul. (ul. Niepodległości 13), w MOK-u (al. Lotników Polskich 24), Muszli koncertowej CUS (ul. kard. S. Wyszyńskiego 5), Strefie Historii, która mieście się w Galerii Venus (ul. kard. S. Wyszyńskiego 17) jak też na błoniach i parkingu przy Urzędzie Miasta (ul. S. Wyspiańskiego 27).

Pierwsze wydarzenia rozpoczną się już o godz. 10.30. II Noc Kultury w Świdniku potrwa do godz. 2.