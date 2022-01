Świdnik. Urzędnicy w roli mikołajów. I mieli prezenty

Czarny scenariusz piątej fali. Czy będą w szpitalach miejsca dla pacjentów bez Covid-19?

Do 3329 może wzrosnąć liczba łóżek covidowych w szpitalach. To czarny scenariusz na piątą falę w województwie lubelskim. – Przestrzeń do leczenia pacjentów niezakażonych byłyby bardzo ograniczona – przyznaje wojewoda.