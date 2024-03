Usuń azbest i zadbaj o zdrowie

– Świdniczanie mogą zgłosić prośbę o demontaż azbestu wraz z jego odbiorem i transportem. Osoby, które zdemontowały azbest we własnym zakresie również mogą skorzystać z projektu – informuje Urząd Miasta Świdnik.

Więcej informacji dotyczących udziału w programie można uzyskać w Urzędzie Miasta Świdnik pod nr tel. 81 751 76 63.

Azbest ze względu na unikalne właściwości chemiczne i fizyczne, znalazł zastosowanie w wielu wyrobach, w tym przede wszystkim do produkcji płyt azbestowo-cementowych (na pokrycia dachowe, elewacje budynków). Jest to materiał praktycznie niezniszczalny, który nie ulega degradacji i jest odporny na działanie środków chemicznych i czynników atmosferycznych. Badania jednak wykazują, że nie jest on bezpieczny dla naszego zdrowia. W momencie jego uszkodzenia (ukruszenia, złamania czy pęknięcia) dochodzi do korozji. Podczas tego procesu do środowiska i powietrza wydzielane są włókna azbestowe, które mogą dostać się do naszego organizmu. Jego konsekwencje nie muszą być widoczne od razu, mogą objawiać się dopiero po kilkunastu latach. Azbest jest substancją o udowodnionym działaniu rakotwórczym dla ludzi.