W Świdniku będą świętować 25 lat halówki i wspierać szczytny cel

Rozgrywki ligowe w halowej piłce nożnej trwają w Świdniku od 1999 roku. Przez ćwierć wieku uczestniczyło w niej niemal cztery tysiące osób, które stworzyły największą amatorską imprezę halową w mieście.

– Zachęcamy do wzięcia udziału w naszym jubileuszu. Przede wszystkim, żeby pomóc 9-letniemu Mikołajkowi. Jeśli dzielimy się dobrem z innymi, to tak naprawdę to dobro mnożymy, a z czasem ono do nas wraca. Ponadto tego rodzaju sportowo-kulturalne wydarzenia nie dzieją się zbyt często, a obok sportowych emocji będzie także spora dawka wrażeń artystycznych dla miłośników muzyki z gatunku disco polo. Ci, którzy w ciągu 25 lat emocjonowali się świdnicką ligą halową, koniecznie muszą wziąć udział w jej jubileuszowym podsumowaniu – mówi Jacek Kosierb z Manufaktury Futbolu.

Podczas świętowania jubileuszu będzie można pomóc Mikołajowi Capale za pomocą specjalnej zbiórki. Chłopiec urodził się jako wcześniak, z wrodzoną wadą nerek, sepsą oraz niewydolnością oddechową. Chociaż ma za sobą wiele operacji, jest uśmiechniętym i radosnym dzieckiem. Zbiórkę przeprowadzi Komitet Społeczny „Razem dla Mikołajka”, przy wsparciu Stowarzyszenia Świdnicki Krąg Kultury.

Chore dziecko będzie można również wesprzeć przekazując 1,5 procent podatku, jak też uczestnicząc w licytacji (za pośrednictwem grupy na Facebooku „Razem dla Mikołajka – Licytacje Charytatywne dla Mikołaja Capała”).

Event „25 lat minęło jak jeden dzień” zostanie sfinansowany z Budżetu Obywatelskiego. Honorowy patronat objęli Marszałek Województwa Lubelskiego Jarosław Stawiarski, Burmistrz Świdnika Waldemar Jakson, Starosta Świdnicki Łukasz Reszka oraz Prezes Lubelskiego Związku Piłki Nożnej Zbigniew Bartnik.

Program wydarzenia „25 lat minęło jak jeden dzień” (sobota, 2 marca):

Charytatywny Turniej Futsalu „Gramy do Mikołajka” (kategoria open) (godzina 8) * konkurs „Turbo Kozak” dla kibiców (13) * Charytatywny Turniej Futsalu „Gramy dla Mikołajka (kategoria 35+) (13.15) * konkurs rzutów karnych dla kibiców (15.45) * „Mecz retro” drużyn Świdnickiej Halówki (16.25) * otwarcie pokazowego Charytatywnego Miniturnieju na „4 Reprezentacje” (16.45) * mecz nr 1: Reprezentacja Lubelszczyzny Ekstraklasa KS Lublin – Reprezentacja Polski Disco (16.50) * mecz nr 2: Reprezentacja Polskich Pisarzy – Reprezentacja Polski Bezdomnych (17.15) * występ artystyczny (17.40) * pokaz Janusza Chomontka (17.55) * mecz nr 3: Reprezentacja Polskich Pisarzy – Reprezentacja Polski Disco (18.20) * mecz nr 4: Reprezentacja Polski Bezdomnych – Reprezentacja Lubelszczyzny Ekstraklasa KS Lublin (18.45) * pokaz Janusza Chomontka (19.10) * występ artystyczny (19.40) * mecz nr 5: Reprezentacja Polskich Pisarzy – Reprezentacja Lubelszczyzny Ekstraklasa KS Lublin (19.55) * mecz nr 6: Reprezentacja Polski Disco – Reprezentacja Polski Bezdomnych (20.20) * zakończenie pokazowego Charytatywnego Miniturnieju na „4 Reprezentacje” oraz jubileuszowe wręczenia „25 lat minęło jak jeden dzień” (20.45) * zakończenie Charytatywnego Eventu Sportowo-Kulturalnego „25 lat minęło jak jeden dzień” (21.15).