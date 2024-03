W tym mieście brakuje schronów. Kandydatka na burmistrza chce je budować

Pierwszym z postulatów jest budowa schronu dla ludności cywilnej, na które starać się będzie pozyskać środki ze wsparcia rządowego. Drugi to przeprowadzenie inwentaryzacji obecnych schronów i ukryć, a następnie ich ewentualne odnowienie. Edyta Lipniowiecka proponuje również wskazanie miejsc, które mogłyby zostać zaadoptowane na schrony dla ludności cywilnej. Zadeklarowała, że przy realizacji nowych miejskich i powiatowych inwestycji w Świdniku, każdorazowo uwzględniany będzie aspekt budowy schronów.

- Oczywiście życzę sobie i nam wszystkim, aby te schrony nigdy nie zostały wykorzystane. Ale odpowiedzialna władza nie może wychodzić z założenia, że coś się nie wydarzy. Odpowiedzialna i uczciwa władza musi planować na wypadek wystąpienia negatywnych scenariuszy. Komitet Koalicji 15 Października tworzą ludzie, którzy działają w sposób odpowiedzialny i o trudnych problemach nie boją się rozmawiać z ludźmi- mówiła Edyta Lipniowiecka.

W pakiecie nie zabrakło także kursów pierwszej pomocy, organizowanych przez miasto oraz jednostki podległe. - „Pakiet Bezpieczny Świdnik” to przeprowadzenie powszechniej kampanii informacyjnej na temat tego, jak mieszkańcy powinni się zachować na wypadek zagrożenia. Rozmawiam z setkami mieszkańców. I praktycznie każdy mówi, że gdyby nastąpiła jakaś niebezpieczna sytuacja w naszym mieście to nie wiedzieliby co zrobić, gdzie się udać, z nim skontaktować- tłumaczyła Lipniowiecka.

Edyta Lipniowiecka na burmistrza Świdnika w wyborach startuje z Komitetu Wyborczego Wyborców Koalicja 15 października. Popiera ją Polska 2050, PSL, Platforma Obywatelska oraz " Świdnik Wspólna Sprawa".