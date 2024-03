Zagłosuj na bibliotekę i pomóż jej wygrać czytelnicze nowości

- Biblioteka to w wielu miejscowościach bijące serce literatury. To właśnie w niej odbywają się spotkania autorskie, zbierają się kluczy czytelnicze, mają miejsca warsztaty dla dzieci i młodzieży oraz wiele innych inicjatyw literackich. Chcąc docenić i uhonorować Wasze ulubione biblioteki, uruchamiamy plebiscyt na najlepszą bibliotekę w Polsce! - zytamy na stronie internetowej organizatora.

O tytuł walczą biblioteki z całej Polski. Wśród nich możemy znaleźć także placówki z województwa lubelskiego. Na 28. miejscu jest Biblioteka u Kazimierza. Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna im. Kazimierza Zielińskiego w Modliborzycach, natomiast na 39. miejscu uplasowała się Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna w Świdniku, 47. miejsce należy do Biblioteki Pedagogicznej w Chełmie.

Swoim faworytom można pomóc w głosowaniu internetowym. Codziennie na STRONIE INTERNETOWEJ można oddać jeden głos na swoją bibliotekę. Głosowanie trwa do 21 czerwca 2024 r. ały czas można takze zgłaszać swoich faworytów poprzez specjalny formularz dostępny na tej samej stronie.

- Chcemy, by plebiscyt „Najlepsza biblioteka w Polsce" nie tylko przyczynił się do wyróżnienia bibliotek najbardziej docenianych przez czytelników, ale też stał się prawdziwą inspiracją i forum wymiany doświadczeń dla bibliotekarzy z naszego kraju. Dlatego czytelników i bibliotekarzy zapraszamy do nadsyłania na adres biblioteki@granice.pl krótkich prezentacji ulubionych bibliotek. Przedstawcie najciekawsze i najbardziej inspirujące inicjatywy, akcje, pomysły realizowane w Waszych bibliotekach. Napiszcie, za co kochacie bibliotekę, z której zbiorów korzystacie i którą często odwiedzacie. W czasie naszego plebiscytu podzielimy się z czytelnikami nadsyłanymi przez Was prezentacjami i wiadomościami - zachęcają organizatorzy.