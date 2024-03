Zostaw podatek w Świdniku. Do wygrania telewizory, konsole, kamery

Już od piątku mieszkańcy Świdnika będą mogli wziąć udział w atrakcyjnej loterii fantowej. Jest tylko jeden warunek – w zeznaniu podatkowym za 2023 rok należy wskazać jako miejsce zamieszkania Świdnik. Organizowana od 2021 roku loteria „Mój PIT w Świdniku – sposób na lepsze miasto” z roku na rok cieszy się coraz większym zainteresowaniem.

– W pierwszej edycji było to 1141 uprawnionych, w drugiej 1248, w trzeciej 1296 – informują władze Świdnika.

Loteria startuje w piątek (15 marca) punktualnie o 7 rano i zgłosić się do niej będzie można aż do 19 maja. W akcji udział mogą wziąć osoby pełnoletnie, które w okresie od 1 stycznia do 30 kwietnia złożą deklarację podatkową PIT za 2023 rok w Pierwszym Urzędzie Skarbowym w Lublinie i wskażą Świdnik jako swoje miejsce zamieszkania (nie jest konieczny meldunek w Świdniku). Zgłosić się mozna poprzez STRONĘ INTERNETOWĄ.

Biorąc udział w loterii oprócz dokładania się do budżetu, możemy powalczyć o atrakcyjne nagrody. Łączna pula nagród wynosi blisko 30 tys. zł, a wygrać może aż 14 osób. W puli nagród znajdziemy 55-calowy telewizor i soundbar Samsung (nagroda główna), konsole XBOX, multicookery Cefal, blendery philips czy kamera gopro.

Wpisując Świdnik w PIT-cie jako miejsce zamieszkania mieszkańcy dokładają swoją cegiełkę do rozwoju miasta. Dzięki temu, część kwoty podatku trafia do miasta lub gminy i przeznaczane jest na inwestycje prowadzone w tym miejscu – mogą być to wydatki związane z kulturą, inwestycjami drogowymi czy medycyną.