Czerwone światło, pijana kierująca nie wyhamowała. Trzy samochody uszkodzone

W poszukiwaniu trafionego prezentu

Późną jesienią zaczynamy myśleć o Świętach Bożego Narodzenia. W sklepach pojawiają się pierwsze świąteczne dekoracje, w radio nieśmiało rozbrzmiewają świąteczne utwory, a my sami rozpoczynamy planowanie wyjazdu do rodziny. Tworzymy listę gości towarzyszących nam przy wigilijnym stole i szukamy pomysłu na prezenty świąteczne dla najbliższych. Ten element bardzo często stanowi wyzwanie, a nawet czasami staje się poważnym problemem. Idealny prezent pod choinkę powinien sprawić radość, ale nie wprawić w zakłopotanie. Jak więc znaleźć i kupić najlepszy prezent świąteczny? W pierwszej kolejności trzeba się na chwilę zatrzymać. Pomyśleć o osobie, która ma zostać obdarowana. Zastanowić się co lubi, jakie ma pasje i czym się interesuje. Po chwili pomysł na doskonały świąteczny prezent pojawi się w mgnieniu oka.