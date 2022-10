Dachowanie BMW. Kierowca nie dostosował prędkości do warunków jazdy?

Nadchodzi trudny rok dla Puław. Radni zablokowali prezydentowi nasadzenia zieleni

Nie znamy jeszcze projektu nowego budżetu miasta, ale komentarze miejskich władz co do finansowej sytuacji miasta, nie są optymistyczne. Zgodnie z aktualną prognozą, dochody bieżące spadną do poziomu z 2018 roku. Pod znakiem zapytania stoi nawet organizacja Pożegnania Lata.