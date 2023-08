Inaczej pojedziemy po obwodnicy Tomaszowa Lubelskiego

Pierwszą nitkę obwodnicy o długości ok. 9,6 km oddaliśmy do użytku pod koniec 2021 roku. W trakcie jej budowy, w związku z planowaną realizacją dwujezdniowej drogi ekspresowej S17 z Piask do granicy kraju, podjęta została decyzja o dobudowaniu drugiej jezdni na długości ok. 5,4 km.

Coraz bliżej końca

Obecnie prace są już na ukończeniu. Trwają roboty wykończeniowe i odbiorowe, związane z dostosowaniem trasy do parametrów drogi ekspresowej, m.in. likwidowane są przewiązki, montowane bariery drogowe oraz malowane oznakowanie poziome. Żeby można było wykonać te prace, ruch w kierunku Hrebennego został przełożony na nowo wybudowaną jezdnię. Nadal jednak w obu kierunkach występują utrudnienia drogowe, czyli ograniczenia prędkości oraz zwężenia do jednego pasa.

Likwidacja ograniczeń i wprowadzenie stałej organizacji ruchu planowane jest do końca sierpnia. W obrębie jezdni mogą się jeszcze toczyć prace, dlatego prosimy kierowców o ostrożną jazdę.

Zakres finansowania inwestycji

Obwodnica Tomaszowa Lubelskiego ma ok. 9,6 km. Wykonawcą jest Mota Engil Central-Europe. Wartość umowy to ok. 193,5 mln zł, natomiast wartość zamówienia uzupełniającego (dobudowa drugiej jezdni) to ok. 74 mln zł. Inwestycja jest realizowana w ramach Rządowego Programu Budowy Dróg Krajowych do 2030 i dofinansowana ze środków UE w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko w kwocie 118,8 mln zł.