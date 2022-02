Kto zyskał, kto stracił. Mieszkańcy Tomaszowa Lubelskiego o obwodnicy

29 listopada 2021 było zimno, wietrznie, zacinał śnieg z deszczem. Ale uczestnikom uroczystości to nie przeszkadzało. – Mamy to. W końcu doczekaliśmy się, że Tomaszów ma obwodnicę i za chwilę podróżni będą nią mogli przejechać. Cieszmy się, bo to naprawdę epokowa chwila. Trasa jest sukcesem, który ma wielu ojców – mówił burmistrz Wojciech Żukowski, otwierając drogę.

Jak długo miasto czekało na obwodnicę, najlepiej świadczy fakt, że drogowcy złożyli wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia... czternaście lat wcześniej.

Lewa nitka obwodnicy Tomaszowa Lubelskiego ma ok. 9,6 km nowej drogi, po jednym pasie ruchu w każdym kierunku. Trasa przebiega po wschodniej stronie miasta.

Łatwiej, ale co z tego

– Łatwiej się teraz dostać do mojej firmy, brak TIR-ów jest bardzo odczuwalny. To zmiana na dobre. Jeśli chodzi o sprawy biznesowe, otwarcie obwodnicy nie miało na nie wpływu. Negatywny wpływ na działalność ma pandemia – ocenia Ryszard Kałużyński, właściciel hurtowni Trax z artykułami chemicznymi i spożywczymi, który od około dziesięciu lat prowadzi firmę przy ul. Lwowskiej.

To główna i bardzo długa ulica Tomaszowa (ma dobrze ponad 130 numerów), która służyła za tranzytowy szlak przecinający miasto w stronę Zamościa i Hrebennego. Dla kierowców to krajowa „17”.

– Kiedy szukałem miejsca na hurtownię, lokalizacja była trochę przypadkowa. Wtedy to miejsce wyglądało inaczej, bo nie było stacji paliw – wspomina przedsiębiorca zadowolony z mniejszego ruchu koło swojej siedziby. Wychodzi z założenia, że jeśli ktoś chce do niego dojechać, to i tak przyjedzie.

Ogólnie kiepsko

– Jest dużo ciszej, zauważamy to w firmie i w domu, bo mieszkamy w centrum. Ale dopiero kiedy się pojawią znaki ograniczające tonaż, żadna ciężarówka nie wjedzie do miasta. Teraz jest ich mniej, lecz są. Kiedy widziałem ostatnio? Kwadrans temu – uśmiecha się przedsiębiorca, który przy ul. Lwowskiej prowadzi działalność w branży artykułów dla dzieci. On też nie zauważa wpływu nowej drogi na biznes, większość jego klientów to klienci lokalni.

– Z rozmów z przedstawicielami handlowymi wynika, że nie jest zbyt dobrze, ale to nie kwestia Tomaszowa czy obwodnicy, tylko tendencja w całym kraju i w wielu branżach. Może ludzie zobaczyli wyższe rachunki – zastanawia się właściciel firmy, która od trzech lat działa w miejscu, w którym dobrze jest eksponowana, ale za to kupujący mają kłopot z zaparkowaniem. Jak to w centrum, gdzie ruch aut jest spory, choć jak przyznaje mieszkaniec, teraz jeździ się płynnej.