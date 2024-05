Leśniczy wziął turystów do lasu. Musieli ściągać policję i saperów

Leśniczy oprowadzał grupę turystów po kompleksie w miejscowości Potoki. Spaecerowali podziwiając przyrodę, gdy nagle pomiędzy drzewami wypatrzyli coś nietypowego. Ich oczom ukazał się pocisk artyleryjski i amunicja.

Grupa zachowała się jak należy. Niczego nie dotykali, a ich przewodnik zaalarmował odpowiednie służby. Na miejsce ściągnięto policjantów, którzy zadbali o to, by nikt niepowołany nie zbliżał się do niebezpiecznego znaleziska.

- Skierowano tam również patrol saperski, który zajął się zabezpieczeniem, jak się okazało pocisku artyleryjskiego o długości 76 mm bez zapalnika oraz amunicji strzeleckiej - informuje asp. Monika Ryszek z tomaszowskiej policji.

Dodaje, że tego rodzaju pozostałości z czasów wojny nie są w powiecie niczym nadzywczajnym. Mieszkańcy natrafiają co jakiś czas na niewybuchy np. podczas prac polowych.