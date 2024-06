Motocyklista pod wpływem alkoholu wjechał do rowu

Wybory do europarlamentu

Lewica na finiszu kampanii chce Europejskiego Funduszu Mieszkaniowego

Europejski Fundusz Mieszkaniowy to pomysł Lewicy na rozwiązanie kryzysu mieszkaniowego. W jego ramach Unia Europejska miałaby przekazać 100 miliardów euro na budowę mieszkań. 10 miliardów miałoby trafić do Polski, co pozwoliłoby wybudować 100 tysięcy mieszkań.