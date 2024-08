Proboszcz organizuje pomoc dla chorego parafianina

Ogłoszenie o rozpoczęciu akcji ukazało się w mediach społecznościowych parafii przed kilkoma dniami. W poście opisano pana Łukasza, mieszkańca Jezierni. Młody mężczyzna choruje na dystrofię mieśniową Duchenne'a. , cierpi również m.in. na niewydolność oddechową.

„Jego rodzice czuwają na zmianę przy Łukaszu, aby się nie udusił, nadzorują aparaty potrzebne do życia. Chcemy prosić Was o pomoc! Poszukaj elektrośmieci w swoim domu, zapytaj znajomych. Przygotuj. Każdy kilogram ma znaczenie!” – napisano w komunikacie o zbiórce, którą zaplanowano na cały tydzień, od piątku do czwartku (16-22 sierpnia).

Całkowity dochód z akcji ma być przeznaczony na pomoc finansową dla rodziny chorego. Skąd pomysł na taką inicjatywę?

– To nic nadzywczajnego – mówi skromnie ks. Mieczysław Grabowski, proboszcz parafii św. Antoniego z Padwy w Jezierni. Dodaje, że takie i podobne akcje parafia organizowała również w przeszłości, kiedy ktoś z niepełnosprawnych albo chorych mieszkańców potrzebował pomocy.

– Mamy bardzo aktywnie działające koło Caritas. Oni niejednokrotnie organizowali różne kiermasze, np. ciast. Swego czasu postanowiliśmy również poprawić warunki bytowe Kasi, naszej parafianki. Wtedy np. znalazła się firma, która wymieniła okna w jej domu, a właściciel innej dostarczył materiały budowlane – wspomina ksiądz Grabowski.

Mówi, że jego parafianie bardzo chętnie angażują się w tego rodzaju przedsięwzięcia. Nawet nie trzeba ich do tego specjalnie namawiać. – Wystarczy dać impuls do czynienia dobra. A to przecież nikogo z nas nic nie kosztuje, zaś komuś można bardzo pomóc – podkreśla proboszcz.

Ma nadzieję, że akcja dla pana Łukasza również będzie owocna. Na kościelnym placu do czwartku zbierane będą wszelkie elektrośmieci, np. telewizory, komputery, drukarki, pralki, lodówki czy kuchenki. Do akcji mogą właczyć się nie tylko parafianie, ale wszyscy, którzy chcieliby pomóc.

Niedawno parafia w Jezierni przekazała też pokaźny transport plastikowych nakrętek. Zbierano je na rzecz Hospicjum Santa Galla w Łabuniach pod Zamościem.