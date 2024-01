Tacy czytelnicy to skarb. Po książki sięgają dzień w dzień

Uzyskanie statusu Małej Instytucji Płatniczej po “Lex Warzywniak”

Ustawa z dnia z dnia 16 sierpnia 2023 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem rozwoju rynku finansowego oraz ochrony inwestorów na tym rynku przyniosła nowości w zakresie działalności operacyjnej Małych Instytucji Płatniczych (“MIP”). To obszerna ustawa, do której na dobre już przylgnęło potoczne określenie “Lex Warzywniak” - głównie ze względu na ilość zmian, które wprowadza, przy jednoczesnym braku jasno sprecyzowanego celu, który przyświecałby ustawodawcy przy nowelizacji. Ustawa weszła w życie 29 września 2023 r. i zmieniła wymogi uzyskiwania statusu MIP (przynajmniej co do zasad postępowania o wpis).