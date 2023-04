Tomaszów Lubelski: bezpłatne badania dzieci. Zapisy tylko dziś i jutro

Ambulans Fundacji Ronalda McDonalda ma stacjonować w Tomaszowie Lubelskim w czwartek i piątek (13-14 kwietnia). Zaparkuje na placu przy Centrum Badawczo-Rozwojowym firmy RST Roztocze przy ul. Rolniczej 3.

Akcja „NIE nowotworom dzieci” jest skierowana do małych pacjentów między 9 miesiącem, a 6. rokiem życia. Aby maluch mógł zostać zbadany, należy go zarejestrować. Można to zrobić jedynie w środę i czwartek (5-6 kwietnia), w godz. 12-15 pod nr tel: 784 541 489.

Lokalnym partnerem badań w Tomaszowie Lubelskim jest Fundacja "Parasol Roztocza".

To nie jedyna taka akcja w naszym województwie w najbliższym czasie. Podobna ma się też odbyć pod koniec miesiąca w Fajsławicach.