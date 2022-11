Tomaszów Lubelski. W dwa dni i prawie 30 tys. zł. Kwestowali również Ukraińcy

Tradycyjnie trwała dwa dni (1 i 2 listopada), w trakcie których pieniądze do puszek zbierało ok. 120 osób. Kwestował burmistrz i urzędnicy magistratu, także pracownicy wielu innych miejskich instytucji, ale również harcerze i zuchy, uczniowie i nauczyciele. Do Polaków dołączyli Ukraińcy, którzy uciekając przed wojną znaleźli w mieście schronienie. Swoim uczestnictwem chcieli okazać wdzięczność za pomoc, jaką otrzymali w naszym kraju.

Tomaszowski Społeczny Komitet Odnowy Miejsc Pamięci działa już od 10 lat. Kwesty są organizowane, by zgromadzić fundusze głównie na odnowę żołnierskich mogił. Tegoroczna, jak pokazało piątkowe, komisyjne liczenie pieniędzy, była rekordowa, przyniosła dokładnie 29 tys. 298 zł i 25 groszy.

Trzeba podkreślić, że efekty zbiórek w Tomaszowie Lubelskim z roku na rok są coraz lepsze. Pierwsza kwesta dała nieco ponad 10 tys. zł, a już w 2021 zebrano ponad 26 tys. zł. Dotychczas odnowiono już 17 grobów i pomników, a także dwie tablice i krzyż.