Turcy wybudują nową cześć S17 w Lubelskiem. Polska firma zajmie kolejnym odcinkiem

GDDKiA zapowiadała, że takie umowy zostaną podpisane jeszcze jesienią, a teraz jest potwierdzenie, że tak się stanie. Lubelski Urząd Wojewódzki zapowiada, że w poniedziałek, w Starostwie Powiatowy w Tomaszowie Lubelskim, zostaną zawarte umowy na zaprojektowanie i wybudowanie dwóch nowych części S17.

Chodzi o odcinki Zamość Południe - Tomaszów Lubelski oraz Tomaszów Lubelski – Hrebenne.

- Zakres inwestycji obejmuje budowę drogi ekspresowej o przekroju dwujezdniowym (dwa pasy ruchu w obu kierunkach z pasami awaryjnymi). Wybudowane zostaną także obiekty inżynierskie i drogi do obsługi ruchu lokalnego. Droga zostanie wyposażona w urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz ochrony środowiska. Przebudowane i rozbudowane zostaną kolidujące drogi poprzeczne, a także infrastruktura techniczna oraz cieki i urządzenia melioracyjne – przypomina LUW.

Zamówienie numer jeden otrzyma turecka spółka Kolin İnşaat Turizm Sanayi Ve Ticaret. To jej oferta, spośród dziewięciu złożonych, okazała się najkorzystniejsza. Turcy chcą za swoje usługi ok. 822,5 mln zł.

Odcinek będzie przebiegać będzie wzdłuż obecnej drogi krajowej nr 17 po jej wschodniej stronie. Za węzłem Zamość Południe nowa trasa ominie las w Księżostanach, a następnie zbliży się do DK17. W ramach inwestycji powstanie m.in. węzeł Tarnawatka na skrzyżowaniu z drogą prowadzącą w kierunku Łaszczowa, a także para Miejsc Obsługi Podróżnych Krynice. Za Tarnawatką trasa przebiegać będzie w korytarzu obecnej DK17 i zakończy się w okolicach Dąbrowy Tomaszowskiej, gdzie połączy się obwodnicą Tomaszowa Lubelskiego.

– Budowa trasy planowana jest w latach 2024-2026 – mówił niedawno Mirosław Czech, dyrektor lubelskiego oddziału GDDKiA.

Trasą od Tomaszowa do granicy zajmie się firma Budimex. Za swoje usługi chce ok. 598,2 mln zł.

Ta część Rozpocznie się za węzłem Tomaszów Lubelski Południe, gdzie trasa przetnie obecną drogę krajową i pobiegnie po jej zachodniej stronie. Ominie Lubyczę Królewską i dalej poprowadzona będzie w korytarzu obecnej DK17. Zakończenie odcinka zaplanowano na włączeniu do istniejącej obwodnicy Hrebennego.

Co do innych części S17, to trwają przetarg i na odcinki: Piaski Wschód - Łopiennik (długość 16,7 km), Krasnystaw Północ - Izbica (18,8 km) oraz Izbica - Zamość Sitaniec (9,9 km).

14 października została podpisana umowa na zaprojektowanie i budowę odcinka Zamość Wschód - Zamość Południe o długości 12,5 km. Wybuduje go również firma Budimex, a wartość kontraktu to ok. 440,6 mln zł.

Co do odcinków Łopiennik - Krasnystaw (ok. 9,5 km) i Zamość Sitaniec - Zamość Wschód (ok. 12 km) trwa procedura wydania decyzji środowiskowej.