Wtargnął na ulicę prosto pod koła ciężarówki

Sejmik debiutantów. Ponad połowę stanowią nowicjusze. Kim są i ile zdobyli głosów?

18 z 33 radnych wybranych w niedzielnych wyborach do Sejmiku Województwa Lubelskiego to debiutanci. Najwięcej nowicjuszy do samorządu trafi z okręgu nr 4, obejmującego miasto Chełm i powiaty: chełmski, łęczyński, świdnicki, krasnostawski i włodawski. Cała szóstka, która zdobyła mandaty w sejmikowych ławach zasiądzie po raz pierwszy!