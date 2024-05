Wybory nic nie zmieniły. PiS nadal ma w tym powiecie pełnię władzy

0 A A

Rada Powiatu Tomaszowskiego w pełnym składzie (fot. Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Lubelskim)

To było do przewidzenia. Prawo i Sprawiedliwość zdecydowanie wygrało wybory w powiecie tomaszowskim i władzą z nikim dzielić się nie musi. Poniedziałkowa, inauguracyjna sesja tylko to potwierdziła.

Szanowny Czytelniku! Dzięki reklamom czytasz za darmo. Prosimy o wyłączenie programu służącego do blokowania reklam (np. AdBlock). Dziękujemy, redakcja Dziennika Wschodniego.

Kliknij tutaj, aby zaakceptować