7- latek nie dojechał na hulajnodze do domu. Trafił do szpitala

Do wypadku doszło w środę o godz. 17.45 we Włodawie na przejściu dla pieszych na alei Piłsudskiego. 51-letni kierowca forda potrącił 7-letniego chłopca na hulajnodze. Dziecko zostało zabrane do szpitala. Trwa wyjaśnianie okoliczności zdarzenia.

Policja apeluje o ostrożność na drogach. – Teraz, zwłaszcza po zmroku kiedy widoczność jest gorsza apelujemy o szczególną rozwagę w rejonie przejść dla pieszych oraz przejazdów dla rowerzystów. Przypominamy: kierujący pojazdem zbliżając się do przejścia dla pieszych, zobowiązany jest zachować szczególną ostrożność. Powinien zmniejszyć prędkość w taki sposób, aby nie narazić na niebezpieczeństwo pieszego znajdującego się na tym przejściu albo na nie wchodzącego. Kierowca powinien także ustąpić pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na tym przejściu lub wchodzącemu na to przejście. Pamiętajmy z kolei, że pieszemu zabrania się wchodzenia na jezdnię bezpośrednio przed jadący pojazd, w tym również na przejściu dla pieszych- wyjaśnia aspirant Elwira Tadyniewicz z włodawskiej komendy.