Auto spadło i przygniotło mężczyznę. Nieszczęśliwy wypadek podczas naprawy

Mistrzyni olimpijska przemaluje swój mural. Aleksandra Mirosław w środę gościć będzie przy Krakowskim Przedmieściu 55

Miało do tego dojść już blisko dwa tygodnie temu, ale na przeszkodzie stanęła aura. Jutro w Lublinie ma być pogodnie, bez deszczu, a to oznacza, że Aleksandra Mirosław, mistrzyni olimpijska z Paryża we wspinaczce sportowej wreszcie będzie mogła uaktualnić mural, który na jej cześć powstał tuż przed startem w stolicy Francji.