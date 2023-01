Chciała sprzedać kurtkę na Vinted. Straciła blisko 10 tysięcy

– Do włodawskiej komendy zgłosiła się 28-latka, która oświadczyła, że sprzedawała kurtkę za pośrednictwem aplikacji Vinted. Kupujący wysłał kobiecie fałszywe linki do logowania na stronę banku, na które się zalogowała. Oszust przechwycił jej dane do logowania wykonując dwa przelewy na kwotę 2 950 złotych każdy oraz wykonał kilka internetowych płatności kartą. Łącznie 28-latka straciła 9 250 złotych – podsumowuje aspirant sztabowy Kinga Zamojska-Prystupa.

Policja apeluje o zachowanie zasady ograniczonego zaufania nie tylko podczas kupowania towaru, ale także podczas jego sprzedaży.

– Nigdy nie podawajmy osobom postronnym danych dostępowych do naszego konta, gdyż są to dane wrażliwe i nikt poza nami nie powinien ich znać. Pamiętajmy że przekazując te dane umożliwiamy dostęp do naszego konta bankowego oraz możliwość wykonywania na nim operacji finansowych – podkreśla Zamojska-Prystupa.