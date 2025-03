Cud, że kierowca żyje

Włodawscy policjanci od rana pracowali na drodze powiatowej w miejscowości Sobibór Stacja, w gm. Włodawa. Dzisiaj rano doszło tam do groźnego wypadku. 40-letni kierowca opla jechał w kierunku Wołczyn. Nagle, podczas pokonywania zakrętu, na jezdnię wbiegło mu zwierzę. Była to sarna, którą mieszkaniec Włodawy chciał za wszelką cenę ominąć. W wyniku gwałtownego hamowania auto wpadło w poślizg. Kierowca stracił panowanie nad samochodem, który wjechał do przydrożnego rowu i zatrzymał się na drzewie. Na szczęście w zdarzeniu nie odniósł obrażeń zagrażających życiu. Samochód niestety nadaje się tylko na złom.