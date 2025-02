Inwestycja ma zwiększyć poziom bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu, a szczególnie pieszych i rowerzystów – to dzięki budowie ścieżek pieszo-rowerowych oraz chodników.

Oczywiście skorzystają także kierowcy - powstaną skrzyżowania z wydzielonymi pasami dla pojazdów skręcających w lewo czy zatok autobusowych, co poprawki warunki ruchu. Z kolei wzmocnienie konstrukcji nawierzchni jezdni umożliwi poruszanie się ciężkich pojazdów samochodowych, co w znacznej mierze przyczyni się do poprawy dostępności regionu z zewnątrz, lepszej drożności komunikacyjnej oraz do większego poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Zakres inwestycji obejmuje m.in.:

rozbudowę drogi poprzez poszerzenie, wzmocnienie / wymianę konstrukcji nawierzchni drogi,

rozbudowę i przebudowę skrzyżowań z innymi drogami,

budowę zjazdów indywidualnych i publicznych,

budowę rowów przydrożnych i systemu odwodnienia powierzchniowego,

budowę grawitacyjnej kanalizacji deszczowej oraz przepustów,

budowę chodników oraz ścieżki pieszo-rowerowej i rowerowej,

budowę zatok autobusowych i zatoki do kontroli pojazdów (dla policji),

budowę nowego oświetlenia,

wykonanie oznakowania pionowego, poziomego i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności. Oznacza to, że: