Jest pięknie, magicznie i wyjątkowo. Dziś ostatni dzień Festiwalu Trzech Kultur. Będą prof. Bralczyk i Zalewski

To jeszcze dzisiaj do zobaczenia podczas Festiwalu Trzech Kultur we Włodawie:

12.00 Rubież. Reportaż wędrowny - spotkanie z autorką Ewą Plutą / Mała Synagoga /

13.00 Co nas czeka w języku? – przyszłość polszczyzny, zagrożenia, tendencje, wizje – panel dyskusyjny z udziałem dr hab. Macieja Malinowskiego, prof. Jerzego Bralczyka i Mistrza Mowy Polskiej Krzysztofa Zanussiego oraz rozstrzygnięcie Wielkiego Dyktanda Pogranicza / Mała Synagoga /

13.30 Masterclass wokół filmu Brat naszego Boga – projekcja oraz spotkanie z reż. Krzysztofem Zanussim i aktorem Krzysztofem Janczarem Jr / Kino WDK /

15.00 Aniele Boży – warsztaty tworzenia kapliczek – prowadzenie Agnieszka Jaroszyńska-Lao / Mała Synagoga, poddasze/ zapisy pod nr tel. 538412654

17.00 Psalmy Epok – koncert w 490 – lecie nadania praw miejskich w wykonaniu Chóru Ziemi Włodawskiej Vlodaviensis, Stowarzyszenia Wschód Kultury oraz solistów: Michaliny Goławskiej - sopran, Marcina Obuchowskiego – tenor / kościół pw. św. Ludwika /

18.00 Żegnajacie dawne wspomnienia – koncert w wykonaniu Borysa Somerschaf’a i Jakuba Niedoborka / Wielka Synagoga /

19.00 Koncert Muzyka Mistrzów w wykonaniu Akademickiej Orkiestry Kameralnej „Cantabile” Wołyńskiej Filharmonii Regionalnej / kościół pw. NSJ /

20.00 Dzieje Włodawy – 490 lat nadania praw miejskich – mapping na fasadzie Wielkiej Synagogi

20.30 The best of Krzysztof Zalewski – koncert finałowy /plac synagogalny /

Ponadto na uczestników Festiwalu Trzech Kultur czekają: