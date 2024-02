Mężczyzna zasłabł, policjanci ruszyli z pomocą

Do zdarzenia doszło w czwartek (1 lutego) przed południem. Policjanci patrolując jedną z ulic zauważyli mężczyznę, który trzymał się za klatkę piersiową. Gdy do niego podeszli i zapytali co się dzieje, mężczyzna osunął się na ziemię i dostał ataku epilepsji.

– Funkcjonariusze zaalarmowali służby medyczne, a przed ich przyjazdem zapewnili bezpieczeństwo potrzebującemu pomocy mężczyźnie, dbając o to by nie doznał dodatkowych obrażeń – informuje aspirant sztabowy Kinga Zamojska-Prystupa z włodawskiej komendy policji. Gdy atak się zakończył i mężczyzna się ocknął, był zdezorientowany i splątany. Policjanci zostali z nim do czasu przyjazdu medyków.

Dzięki działaniom funkcjonariuszy, 38-latek nie doznał poważniejszych obrażeń. Pamiętajmy, że w przypadku ataku padaczki powinniśmy zachowywać się w określony sposób, przede wszystkim: