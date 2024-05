Początek długiego weekendu obfitował w wypadki

Pierwszy z wypadków wydarzył się w miejscowości Żuków w środę. 63-letni mężczyzna, pochodzący z Międzyrzeca Podlaskiego próbował wyprzedzić jadący przed nim samochód. Kiedy zauważył nadjeżdżające z przeciwnej strony auto chciał wrócić na swój pas. Niestety, nie zdążył i zderzył się z wyprzedzanym audi. Za kierownicą znajdowała się 30-letnia mieszkanka gminy Stoczek Łukowski. Kobieta została zabrana do szpitala przez zespół pogotowia ratunkowego. Przebywa na obserwacji. Wszyscy uczestnicy wypadku byli trzeźwi.

Z kolei wczoraj doszło do kolizji, w której ucierpiał 48-letni rowerzysta. Razem ze swoim znajomym jechał w kierunku drogi krajowej nr 82. Podczas jazdy zaczepił o tylne koło roweru swojego kolegi. W wyniku zdarzenia 48-latek doznał kilku złamań i został zabrany przez pogotowie ratunkowe do szpitala. Na szczęście obaj rowerzyści mieli na sobie kaski ochronne, co pozwoliło im uniknąć niebezpiecznych urazów głowy.

Przyczyny wypadków są aktualnie ustalane. Policja apeluje o ostrożność na drodze zwłaszcza w trakcie trwającego długiego weekendu.