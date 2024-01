Prawie rok ukrywał się przed policją. Wpadł nad jeziorem

W nocy z soboty na niedzielę policjanci patrolujący miejscowość, którą latem tłumnie odwiedzają turyści, zauważył niepewnie poruszającego się mężczyznę. – Mundurowi podejrzewali, że może mieć on coś wspólnego z kradzieżami, do których dochodzi na terenie okolicznych działek letniskowych – mówi asp. szt. Kinga Zamojska-Prystupa, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji we Włodawie.

Zatrzymany nie odpowiadał rzeczowo na zadawane mu pytania. - Nie potrafił im wyjaśnić, co robi w tym miejscu. Podczas legitymowania powiedział, że nie ma dowodu osobistego i podał nieprawdziwe dane – relacjonuje policjantka.

Następnie młody człowiek odwrócił się i zaczął uciekać w stronę jeziora. Został zatrzymany po przebiegnięciu kilkunastu metrów. Wtedy mundurowi w kieszeni jego kurtki znaleźli dokument potwierdzający tożsamość, dzięki czemu mogli ustalić jego dane.

Okazało się, że uciekinier widnieje w policyjnej bazie jako osoba poszukiwana do odbycia bezwzględnej kary więzienia. Do odsiadki ma 182 dni za kratkami za oszustwo. 22-letni mieszkaniec powiatu lubelskiego trafił już do zakładu karnego.