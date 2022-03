Staranowała płot, bo rozproszył ją dzwoniący telefon i "oślepiło słońce". To jednak nie wszystko

Włodawscy policjanci otrzymali zgłoszenie w tej sprawie w piątek. Volkswagen passat staranował płot w gm. Hańsk.

Mundurowi, którzy udali się na miejsce, potwierdzili, że do takiego zdarzenia faktycznie doszło. Szybko też okazało się, że kierująca autem 44-latka była pijana. Alkomat pokazał niemal 2.5 promila alkoholu.

Ale i na to znalazło się wytłumaczenie. Kobieta stwierdziła, że wjechała w płot, bo jej uwagę odwrócił dzwoniący telefon, a do tego "oślepiło ją słońce". Krótko mówiąc - splot nieszczęśliwych okoliczności.

W przejażdżkę na "podwójnym gazie" i na dwóch kołach wybrał się za to 40-latek z gm. Wyryki. Mężczyzna dał się złapać na jeździe na rowerze, kiedy miał 0.7 promila w organizmie. Dostał mandat w wysokości 2.5 tys. zł.

Policja przypomina, że "kierowanie pojazdem mechanicznym to przestępstwo, za które grozi nawet do 2 lat więzienia, konsekwencje finansowe i zakaz kierowania pojazdami. Ponadto alkohol to wciąż jedna z głównych przyczyn poważnych zdarzeń drogowych, dlatego apelujemy, aby reagować za każdym razem kiedy widzimy pijanego za kierownicą".