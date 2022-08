76-letni mężczyzna wypoczywał w Okunince razem z rodziną. Wszedł do jeziora, ale jak potem została zawiadomiona policja, już nie wypłynął.

- Do działań przystąpili ratownicy, którzy wyciągnęli mężczyznę z wody i rozpoczęli akcję reanimacyjną. Mężczyzna trafił do szpitala, jednak lekarzom nie udało się uratować jego życia - podaje policja i wylicza, że to już 15. ofiara wody w województwie lubelskim w tym sezonie.