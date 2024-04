Usmażyli ptaka i to nagrali. Teraz odpowiedzą przed sądem

W poniedziałek (8 kwietnia) do mediów społecznościowych trafiło nagranie na którym widać jak grupa młodych osób złapała w sieć ptaka znajdującego się pod ścisłą ochroną, a następnie postanowiła go ugotować żywcem.

– Niezwłocznie policjanci przystąpili do ustalenia i zabezpieczenia wszystkich dowodów w sprawie. W chwili obecnej ustalamy kiedy doszło do zdarzenia i wykonujemy czynności związane z przesłuchaniem świadków. W sprawę zamieszanych jest 9 osób nieletnich z powiatu włodawskiego. Nastolatkowie są w wieku od 14 do 16 lat – informuje asp. szt. Kinga Zamojska-Prystupa z włodawskiej komendy policji.