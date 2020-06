Duda i długo, długo nic. Wyniki wyborów prezydenckich w woj. lubelskim

Zadowoleni i jedni, i drudzy

W niedzielny wieczór sondażowe wyniki wyborów zostały przyjęte z entuzjazmem w sztabach obu głównych kandydatów. Lubelscy działacze PiS studio wyborcze oglądali na zamkniętym spotkaniu w biurze posła Przemysława Czarnka. – To bardzo dobry, oczekiwany wynik, który pokazuje, że prezydent Andrzej Duda utrzymuje swoje stałe, wysokie poparcie – skomentował Czarnek, który wraz z innymi politykami swojego ugrupowania wyszedł do dziennikarzy. Przez chwilę mogli wprawić w konsternację mieszkańców sąsiednich bloków, gdy okrzykami „Andrzej Duda” dali do zrozumienia, kto ich zdaniem zwycięży w ponownym głosowaniu. – Nigdy nie jest tak, że w drugiej turze wyniki kontrkandydatów przechodzą na jednego kandydata. Wynik Andrzeja Dudy na poziomie ok. 42 procent i drugiego prawicowego kandydata Krzysztofa Bosaka w granicach ok. 7,5 procent to jest coś, co daje powody do optymizmu – podsumował Czarnek.

Pozytywne nastroje tuż po zamknięciu lokali wyborczych zapanowały też wśród lubelskich polityków Koalicji Obywatelskiej. Ci spotkali się w hotelu Mercure. – Przypomnę, że nie było sondażu, który pokazywał w pierwszej turze wynik Rafała Trzaskowskiego na poziomie 30 proc. – podkreślał poseł Michał Kawczyk. – To jest bardzo dobry prognostyk, ponieważ 60 proc. Polaków powiedziało „mamy dość!”. Tylu Polaków zagłosowało na kandydatów opozycji w tych wyborach. Przez najbliższe dwa tygodnie będziemy zwracać się do tych osób, będziemy je prosić, by w drugiej turze zagłosowały na Rafała Trzaskowskiego.