Cysterna w rowie. Droga wojewódzka zablokowana

Do zdarzenie doszło w sobotę wieczorem w miejscowości Krupe, na drodze wojewódzkiej numer 812. – Samochodem ciężarowym Scania z cysterną przewożącą paliwo jechał 64 – letni obywatel Litwy, który nie dostosował prędkości jazy do warunków pogodowych, stracił panowanie nad pojazdem i zjechał do rowu. Pojazd się przewrócił – relacjonuje Jolanta Babicz z krasnostawskiej komendy. Kierowca miał 2 promile alkoholu we krwi. Trafił do szpitala.

– Droga wojewódzka w miejscowości Krupe jest całkowicie zablokowana. Objazd dla pojazdów osobowych zorganizowano przez drogę biegnącą za ruinami Zamku w Krupem oraz przy miejscowej szkole podstawowej– precyzuje policjantka.

W niedzielę zostanie podjęta próba postawienia cysterny na koła. – Ze względu na warunki pogodowe jest to bardzo utrudnione– przyznaje aspirant Babicz.