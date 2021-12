Lidl, Biedronka, Stokrotka. Godziny otwarcia sklepów w wigilię

– W Wigilię Bożego Narodzenia, 24 grudnia br., wszystkie sklepy sieci Biedronka będą otwarte do godz. 13. W Sylwestra 31 grudnia br. zakupy będzie można zrobić do godz. 19 – podała właśnie portugalska sieć i od razu dodała: –Biedronka dla wygody klientów podtrzymuje wydłużone godziny funkcjonowania sklepów w dni poprzedzające te wydarzenia. Ponad 1700 placówek sieci jest czynnych do godz. 23 lub dłużej.

Wiadomo już, jak w wigilię będą działały placówki największych, obecnych w Polsce sieci handlowych.