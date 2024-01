Lodówka świeci pustkami? Spokojnie, jest niedziela handlowa

28 stycznia jest pierwszą z siedmiu ustawowych niedziel handlowych. Podobnie było w roku 2023. Prawo o ograniczeniu handlu w niedzielę wchodziło w życie stopniowo od 2018 roku.

Kolejność i data wypadania niedziel handlowych uregulowana jest przez zapis w ustawie o zakazie handlu. Według niej, sklepy w niedzielę mogą być otwarte w ostatnie niedziele stycznia, kwietnia, czerwca i sierpnia, niedzielę poprzedzającą Wielkanoc orazz dwie kolejne niedziele poprzedzające Boże Narodzenie.

Oznacza to, że w 2024 roku niedziele handlowe układają się następująco:

28 stycznia,

24 marca,

28 kwietnia,

30 czerwca,

25 sierpnia,

15 grudnia,

22 grudnia.

W przeciwieństwie do roku 2023, w 2024 handel będzie możliwy także w Wigilię (24 grudnia wypada bowiem we wtorek), ale tylko do godziny 14. W grudniu 2023 przegłosowana została nowelizacja ustawy, która zakłada, że jeśli Wigilia wypada w niedzielę, to jest to dzień objęty zakazem handlu.

Jednak ustawa o zakazie handlu przewiduje także szereg jednostek, które nie są objęte zakazem w tzw. niedziele niehandlowe. Zakaz nie dotyczy m.in. w placówkach pocztowych, cukierniach, lodziarniach, na stacjach paliw płynnych, w kwiaciarniach, w sklepach z prasą ani w kawiarniach. Oprócz tego ograniczenie nie obowiązuje również w placówkach, w których za "ladą" stoi właściciel.